Банк России сообщил о том, что новым директором департамента финансового оздоровления назначен Александр Жданов, ранее занимавший должность заместителя директора департамента банковского регулирования Центрального банка Российской Федерации.

«Приказом Председателя Банка России с 26 июня 2016 года директором департамента финансового оздоровления Центрального банка Российской Федерации назначен Жданов Александр Юрьевич», — говорится в пресс-релизе регулятора.