В областном музее ИЗО в Ростове-на-Дону открывается крупная выставка графики Пабло Пикассо «Параграфы». На ней представлены 61 литография из частных коллекций из Бельгии, Германии и Франции.

Работы охватывают основные этапы творчества художника. Организаторы выставки утверждают, что литографии могут рассказать о душевном состоянии Пикассо на каждом этапе его деятельности, раскрывают суть событий, которые повлияли на его творчество, сообщает RostovGazeta.

Кроме того, в музее представлены эскизы к одной из самых знаковых работ Пикассо, картине «Герника». Она появилась после немецкой бомбардировки исторического и культурного центра Страны Басков.

Посетить экспозицию можно будет до 20 августа.