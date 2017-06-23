В продукции предприятия, продающего мед в Китае и Приморском крае РФ, нашли лекарственное вещество, опасное для здоровья и запрещенное в обеих странах. По данным региональной Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора речь идет о метаболите фуразолидона, который добавляется в еду для увеличения сроков хранения.

Приморское предприятие реализует высококачественный натуральный мед, собранный на собственных пасеках, сообщает ИА PrimaMedia. Превышение уровня бактерицидных препаратов может вызывать у потребителей аллергию, дисбактериоз.

Ведомство решило ввести режим усиленного лабораторного контроля над продукцией. В случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского меда в Китай, ущерб от которого получат 13 предприятий Приморского края.