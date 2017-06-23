Весной 2018 года завершится реконструкция стадиона «Труд» в Ульяновске. Его готовят к ЧМ-2018. Предполагается, что на нем будут проходить тренировки одной из команд — участниц чемпионата.

Как сообщает ресурс 1ul.ru, здесь планируется уложить травяной газон, построить трибуны с козырьком и возвести новое административное здание. Планируется завершить укладку газона этой осенью, а остальные работы — будущей весной.

Напомним, в середине июня на конференции Российского футбольного союза президент РФС, вице-премьер по вопросам спорта Виталий Мутко отреагировал на просьбу представителя Ульяновской области о помощи в привлечении сборных на базы региона, подготовленные к ЧМ-2018. По его словам, Ульяновскую область будут рекомендовать в числе прочих, но регион и сам должен для этого что-то предпринять.