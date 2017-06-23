Следственный комитет России пришел к выводу о том, что резкий рост числа желающих усыновить детей в России может быть связан с желанием людей получить дополнительный доход за счет социальных выплат.

«Резкий рост числа желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, к сожалению, во многих случаях обусловлен интересом увеличения постоянного дохода», — заявил старший помощник председателя СК России Игорь Комиссаров.

По его словам, некоторые из приемных родителей таким образом пытаются заработать.