Возгорание произошло около 10 утра в подвале новостройки на улице Склизова в городе Тверь. Предположительно, людей на территории пожара не было. Данных о пострадавших нет. Сейчас огонь ликвидировали.

По имеющимся данным, загорелся пенопласт во время проведения сварочных работ. Скорее всего, это связано с нарушением рабочими техники безопасности. Огонь быстро перекинулся на второй этаж, в квартиру, где хранили стройматериалы. Площадь пожара составила почти 50 кв. м, сообщает ИА «ТВЕРИГРАД».

На место пожара были стянуты спасатели из нескольких бригад. Как отметили в МЧС Тверской области, дом уже почти сдали, в нем были закрыты окна и не работала вентиляция, из-за чего густой дым поднялся вверх и распространился по всей округе.