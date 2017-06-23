Начальник разведки первого батальона 54-й мехбригады ВСУ Сергей Олейник в ходе конфликта был зарезан в центре Киева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-офицер 93-й ОМБр Юрий Богун-Щирин.

Инцидент произошел в пятницу, 23 июня, рядом со станцией метро «Золотые ворота» в Киеве. Спор возник из-за громкой игры на синтезаторе сына Олейника Ярослава, который за день до случившегося сдал вступительные экзамены в Киевскую консерваторию. Один из прохожих сделал ему замечание, после чего отец музыканта вступился за сына. Неизвестный напал на Олейника и нанес ему несколько ножевых ранений, в результате чего тот скончался на месте.

Как сообщает RT, подозреваемый 1959-го года рождения был задержан рядом с местом преступления в подъезде одного из домов, где он решил спрятаться.