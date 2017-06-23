Бельгийские следователи затрудняются установить связи исполнителя теракта на Центральном вокзале Брюсселя с экстремистскими кругами, передает газета «Либр Бельжик».

«До сих пор Уссама Зариу остается загадкой. Представляется, что он жил, по крайней мере в последнее время, в полузакрытой среде. С целью узнать больше об этом человеке следователи задержали в минувшую среду вечером, чтобы подробно выслушать, четырех человек из его ближайшего окружения», — сообщает издание. По данным газеты, задержанных освободили в четверг без предъявления обвинений.

Во вторник на центральном рынке в бельгийской столице произошел взрыв малой мощности. Взрывное устройство попытался привести в действие 36-летний гражданин Марокко. До места совершения теракта Зариу приехал на метро, при себе у террориста был чемодан с гвоздями и газовыми баллонами. В результате произошедшего никто не пострадал.