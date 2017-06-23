Спасатели ведут поиски рыбака, перевернувшегося на лодке на озере Зюраткуль в Челябинской области.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», мужчина отправился на рыбалку с двумя товарищами на деревянной лодке, которая опрокинулась из-за сильной волны. Один их рыбаков остался на берегу, когда его двое товарищей отплыли на середину водоема. Из-за сильного ветра и поднявшихся на поверхности водоема волн двое мужчин развернули лодку и отправились к берегу. Примерно в 400 м от суши лодка с рыбаками опрокинулась — у одного из мужчин хватило сил самому добраться до берега, второй скрылся под водой. Оба рыбака не имели при себе спасательных жилетов.

Водолазы приступили к исследованию подводной поверхности только сегодня. Начать поиски в день несчастного случая они не смогли из-за неподходящих метеоусловий.