Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко считает, что блокировка Telegram в России не вызовет проблем для российских пользователей, так как существует множество альтернативных мессенджеров.

«Надеюсь, что [особой проблемы у россиян в случае блокировки Telegram] не будет. По крайней мере, я точно знаю, что в психиатрии такой болезни, как «неизлечимая зависимость от Telegram» нет», — заявил Клименко «РИА Новости».

Советник президента также добавил, что в России функционирует более 30 различных мессенджеров, сам он, например, использует Facebook, «ВКонтакте» и ICQ.

Ранее сообщалось, что глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием включить мессенджер в реестр организаторов распространения информации.