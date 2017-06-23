Мемориальный комплекс «Маска Скорби», расположенный в столице Магаданской области, удостоен золотой медали Хабаровской Международной Ярмарки и «золотого» диплома фестиваля «ДВ ЗОДЧЕСТВО — 2017». Награды были вручены в номинации «Выдающиеся произведения зодчества и монументального искусства ХХ века».

Памятник жертвам политических репрессий появился на сопке Крутая в 1996 году и стал одним из символов Магадана, пишет ИА MagadanMedia. Авторы монумента — скульптор Эрнст Неизвестный и архитектор Камиль Козаев. Центральная скульптура представляет собой лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок.

Мемориал был установлен на месте «Транзитки» — перевалочного пункта, с которого в годы сталинских репрессий этапы заключенных отправляли по разным колымским лагерям.