Открытие Московского международного кинофестиваля
Художник Никас Сафронов (слева) и актер Борис Щербаков с супругой Татьяной на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Вера Сотникова перед началом церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля у кинотеатра «Октябрь»
Гости на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Гостья на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актеры Ара Воланд и Ребекка Карповски перед церемонией открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Гостья на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Братья Сафроновы на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Екатерина Климова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Валерия Кожевникова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Наталья Ионова (Глюкоза) на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Алексей Пушков с супругой Ниной на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Гости на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Итальянский актер Франко Неро на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актер Михаил Горевой со спутницей на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Анна Горшкова на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Певица Кристина Орбакайте на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Дизайнер Анастасия Задорина на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Оксана Сташенко на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Гости на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Екатерина Архарова со спутником на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Елена Борщева на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Гости на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве