Детский лагерь начинает функционировать с сегодняшнего дня на базе ФК «Крылья Советов». Его воспитанниками стали 20 ребят.

По словам финансового директора клуба Игоря Поварова, спортивные кампусы, созданные на базе профессиональных футбольных клубов, очень популярны на Западе. Они позволяют не только приобщить детей к футболу и дать им игровые навыки, но и создать условия, в которых профессиональные футболисты готовятся к соревнованиям. В России такие лагеря имеют только крупные клубы.

НИА «Самара» уточняет, что воспитанники лагеря в течение недели будут тренироваться на базе команды. А в свободное время они станут участниками культурно-развлекательной программы, созданной для их возрастной группы и в соответствии с их интересами.