Помимо мусорного полигона «Кучино», власти Московской области планируют закрыть еще три свалки. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, свалки в Луховицах, Чеховском и Пушкинском районах планируют закрыть до конца года.

Политик уточнил, что в связи с закрытием четырех мусорных полигонов в Подмосковье останется еще 14 свалок, способных принимать отходы.

«Мы в такой ситуации, что нам нужно строить заводы», — цитирует «Интерфакс» слова Когана.

Как сообщалось ранее, в четверг 22 июня президент РФ Владимир Путин поставил задачу в течение месяца закрыть мусорную свалку, на которую ему пожаловались жители Балашихи в ходе прошедшей 15 июня «прямой линии».