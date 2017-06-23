Члены Республиканской партии Сената США представили доработанный законопроект об изменении системы медицинского страхования

Дополненный законопроект предполагает еще большее сокращение программы по оказанию медицинской помощи нуждающимся Medicaid и снижение выплат для наиболее обеспеченных граждан. Помимо этого, проект наделяет правительства некоторых штатов полномочиями по введению критерия наличия у страхуемого работы для получения страховки.

Проект уже вызвал разногласия, в том числе и в самой партии. Четверо республиканцев в Сенате заявили, что не станут поддерживать документ в его нынешнем виде.