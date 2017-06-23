Республиканцы представили обновленный план реформы здравоохранения США
Члены Республиканской партии Сената США представили доработанный законопроект об изменении системы медицинского страхования
Дополненный законопроект предполагает еще большее сокращение программы по оказанию медицинской помощи нуждающимся Medicaid и снижение выплат для наиболее обеспеченных граждан. Помимо этого, проект наделяет правительства некоторых штатов полномочиями по введению критерия наличия у страхуемого работы для получения страховки.
Проект уже вызвал разногласия, в том числе и в самой партии. Четверо республиканцев в Сенате заявили, что не станут поддерживать документ в его нынешнем виде.