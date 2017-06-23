Праздничную программу ко Дню молодежи подготовили столичные парки 24 и 25 июня. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Парк «Сокольники» предлагает гостям устроить битву в шлемах виртуальной реальности, а также попробовать себя в роли художника при помощи 3D-ручки для создания объемных рисунков. Любители активного отдыха смогут поиграть в американский и воздушный футбол. В парке «Кузьминки» можно будет сдать нормы ГТО, а в саду «Эрмитаж» — посетить бесплатные занятия йогой и фитнесом. В парке Победы запланированы интеллектуальные сражения «Игра в бисер»: активные зрители и наиболее отличившиеся поэты и музыканты получат призы, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Праздник также отметят в Бабушкинском парке, в саду имени Баумана, в Лианозовском парке и в парках «Фили» и «Северное Тушино».

День молодежи отмечается в России 27 июня, но в 2017 году праздник приходится на вторник, поэтому столичные власти приняли решение перенести празднование на более раннюю дату.