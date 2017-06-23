В результате сильного дождя, шквалистого ветра и града, обрушившихся на популярный курорт у озера Беле в Ширинском районе Хакасии, пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, за медицинской помощью обратились пять человек.

«Минувшим вечером градовая стихия обрушилась на Ширинский район. На территории озера Беле прошел сильный град, какого не помнят старожилы: градины достигали размера куриного яйца. Получили различные повреждения (разбиты стекла) автомобили отдыхающих», — говорится в сообщении.