Полиция Красноярска передала в суд дело местного бизнесмена, который присвоил 123 млн рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по статье «Мошенничество».

В ходе следствия установлено, что предприниматель получил деньги от инвестиционной компании для строительства делового центра. От своих обязательств по сделке мужчина отказался, а средства присвоил и растратил на личные нужды, сообщает Сибирское агентство новостей.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Суд над ним состоится в ближайшее время.