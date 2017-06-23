Казанские Татфондбанк и Интехбанк, лишившиеся лицензий на осуществление банковской деятельности, закроют отделения касс в Казани, где ранее принимались приемы платежей, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Касса Интехбанка, находящаяся в центральном офисе на улице Шигабутдина Марджани в Казани, перестает работать 24 июня 2017 года. Оплачивать кредит, взятый в Интехбанке, юридическим лицам необходимо путем перечисления на счет АСВ. Физические лица смогут погашать кредит как путем перевода на счет АСВ, так и наличными через терминалы «Ак Барс» банка и АКБ «Российский капитал». Касса Татфондбанка, располагающаяся на улице Чернышевского, будет закрыта с 1 августа 2017 года, принимать платежи в счет погашения процентов и основного долга по кредитным договорам также можно через отделение банка «Ак Барс», сообщает ProKazan.ru.

Напомним, Татфондбанк ввел в декабре прошлого года лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей в сутки и ограничил выдачу депозитов. После этого в банке ввели временную администрацию и объявили трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Финансовая организация занимала 42-е место по величине активов по данным на 1 октября 2016 года. По решению Арбитражного суда Татарстана Татфондбанк был признан банкротом.

Зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что для санации Татфондбанка потребовалось бы 220–230 млрд рублей заемных средств, а дыра в балансе на 1 февраля 2017 года составила порядка 100 млрд рублей.

У Интехбанка начались проблемы после 12 декабря 2016 года, когда Татфондбанк ограничил выдачу средств вкладчикам. Уже 13 декабря Интехбнк поступил так же — он ограничил выдачу денег с досрочно закрываемых вкладов и получение средств из банкоматов. После этого кредитная организация назначила временную администрацию.

В конце 2017 года по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова из бюджета республики был выделен 1 млрд рублей на «неотложные нужды» предпринимателей, пострадавших в результате банковского кризиса.