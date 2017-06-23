В мире выросло число женщин, больных наркоманией. Об этом заявила замдиректора по научной работе Национального научного центра наркологии Галина Корчагина.

Она отметила, что эта тенденция прослеживается практически во всех странах.

Кроме того, Корчагина подчеркнула, что в связи с этим возникает проблема потребления наркотиков беременными и рождение детей.

При этом женщина быстрее привыкает к наркотическим веществам, а лечить ее тяжелее, чем мужчину.