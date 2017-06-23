В Ростове-на-Дону сформировано молодежное правительство. Оно должно стать совещательным органом при городской администрации.

Как говорится на сайте мэрии, задача нового кабинета министров — привлечение научного и творческого потенциала, обеспечение участие молодежи в социально-экономическом развитии города, а также формирование кадрового резерва для госслужбы.

Для того чтобы попасть в состав кабинета, необходимо было пройти отбор. Участниками конкурса могли стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. На конкурс поступило 17 заявок, и на Дне молодежного самоуправления были подведены его итоги.

Ожидается, что члены кабинета будут принимать участие в заседаниях коллегий администрации города. Впервые же подобный орган появился восемь лет назад, сообщает RostovGazeta.