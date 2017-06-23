В Оренбурге горит склад комбикормового завода. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС по Оренбургской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:40. Сейчас с огнем борются 34 человека и 12 единиц техники. Пожару присвоена третья категория сложности.

Пока не сообщалось о пострадавших в результате случившегося.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на неиспользуемом складе комбикормов, там загорелся мусор. Угрозы распространения огня нет, сообщает РИА «Оренбуржье».