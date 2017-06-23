По данным аналитического центра «Левада-центр», россияне стали хуже относится к Украине, при этом чуть больше трети респондентов (35%) выступают за введение визового режима, закрытии границ и таможней.

Каждый второй опрошенный в России уверен, что оба государства должны быть независимыми друг от друга, хотя и сохранять дружеские отношения.

Динамика данных регулярных опросов центра наглядно демонстрирует, что отношение граждан РФ к Украине постепенно ухудшается: таким образом, год назад хорошо относились к Украине 41%, на текущий момент их число сократилось до каждого четвертого (26%). Плохо к соседнему государству в этом году относятся почти две трети опрошенных (59%) против 44% в 2016 году.

При этом три четверти наших соотечественников так или иначе следят за событиями на Украине.