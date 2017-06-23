США намерены выделить средства, чтобы оказать военную помощь Украине.

По словам главы комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Мэка Торнберри, эти деньги пойдут на защиту от агрессии со стороны России и КНДР.

Сенатор добавил, что минобороны США среди прочего выделит отдельный фонд на ​обучение украинских военных и покупку снаряжения для них.

Кроме того, как добавляет Торнберри, законопроект будет включать в себя призыв к администрации Трампа предоставить Украине летальное вооружение.