Госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии рекомендовала оснастить системой Wi-Fi «Ласточки», осуществляемые транспортное сообщение по маршруту из Петрозаводска в Санкт-Петербург и обратно.

Помимо этого, Минкомсвязи России совместно с правительством Карелии и операторами подвижной радиотелефонной связи предложило обеспечить строительство двух пилотных объектов мобильной связи на федеральных автомобильных дорогах на территории республики, сообщает ИА «Карелinform».

Напомним, 24 мая 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Карелии. В связи с исполняющимся в 2020 году 100-летием образования республики была создана государственная комиссия по подготовке к празднованию, которую возглавил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Ответственным секретарем Госкомиссии назначен врио главы Карелии Артур Парфенчиков.