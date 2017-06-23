Проект обустройства так называемой тропы Дятлова предложили студенты Уральской государственной архитектурной академии. Они разработали туристический маршрут вдоль реки Ауспии на Северном Урале, который ведет к перевалу Дятлова, где в 1959 году погибла группа лыжников.

Как рассказал ИА «Ура.Ру» глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, предлагается сделать тропу более удобной и цивилизованной. На ней должны появиться смотровые площадки, места для ночлега — так, как это устроено во всем мире. Главное, чтобы там не было больше жертв, заключил Кунцевич.

В итоге за воплощение идеи взялись 30 студентов-архитекторов. Появилось более 20 работ, включающих эскизы и макеты будущих стоянок. Один из проектов называется «Огненный взрыв» и отражает версию гибели людей от испытания оружия на перевале.

Кроме того, к идее обустройства тропы будут привлечены геологи – в начале августа в этот район отправляется группа экспертов для проведения там геодезической съемки.

Напомним, группа туристов под руководством студента УПИ Игоря Дятлова пропала в горах 2 февраля 1959 года. Спустя несколько дней на склоне горы Холатчахль поисковики нашли разрезанную палатку и пять тел туристов. Еще четыре тела были обнаружены лишь спустя два месяца, когда сошел снег. Материалы о гибели группы несколько десятков лет были засекречены. Причины случившегося до сих пор неизвестны.