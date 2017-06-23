В стамбульском аэропорту имени Ататюрка была арестована экстремистка Мелис Д., которая пыталась выехать в Катар по поддельным документам, передает в пятницу турецкая газета «ХаберТюрк».

Осужденная судом на 7,5 года тюрьмы женщина имела при себе поддельный паспорт гражданки Ирана и два турецких удостоверения личности. По данным полиции, задержанная женщина была связана с преступной группировкой, занимавшейся похищением и вывозом людей. Экстремистка входила в запрещенную в Турции организацию «Революционная народно-освободительная партия/фронт», которая ранее взяла на себя ответственность за организацию нескольких крупных терактов в стране.