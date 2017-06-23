В результате обрушения горной породы в шахте «Интинская» в Республике Коми пострадал один человек. Как сообщили в экстренных службах республики, в забое шахты находились 4 человека. Один горняк был заблокирован породой.

«К настоящему моменту из шахты выведен 191 человек, судьба еще одного шахтера неизвестна», — приводит «Газета.ru» сообщение информагентства «РИА Новости». СМИ сообщают, что к заблокированному горняку спустились спасатели. В данный момент они занимаются расчисткой породы.