Московский патриархат сообщил о том, что Патриаршее подворье храма Всех святых, в земле Российской просиявших, в Новокосино запускает проект по созданию видеогидов по московским храмам для людей с нарушением слуха.

«В рамках проекта для глухих и слабослышащих людей создадут видеогиды, в которых на жестовом языке будет представлена основная информация об истории, святынях и достопримечательностях монастырей столицы», — говорится в заявлении столичного патриархата.

По словам представителя церкви, съемки уже ведутся в Зачатьевском ставропигиальном женском монастыре.