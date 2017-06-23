На территорию Еврейской автономной области в четверг вечером обрушился мощный грозовой фронт. Из-за падения деревьев было затруднено движение в столице региона.

Непогода вызвала более 20 сбоев электроснабжения. Аварийные бригады работают круглосуточно, сообщает ИА ЕАОMedia.

По последним данным, частично завершен ремонт сетей в микрорайонах Биробиджан-2, поселках Старый Аэропорт, Заречье и Мясокомбинат. По-прежнему без света остаются жилые дома в селах Валдгейм, Птичник и Пронькино Биробиджанского района.