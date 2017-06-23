Один из двух граждан Киргизии, погибших в коллекторе в Москве, опознан, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря посольства республики в России Гульбарчын Байымбетовой.

«Тело одного из граждан Киргизии опознано. Опознание тела второго погибшего пройдет сегодня», - сообщила она. По информации пресс-секретаря посольства, двое граждан Киргизии работали строителями и во время инцидента в четверг проводили работы в одном из канализационных люков столицы.

В четверг в районе 16:00 в Москве в одном из канализационных коллекторов были обнаружены тела пяти человек, двое из них оказались гражданами Киргизии. По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело.