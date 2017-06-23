В Узбекистане на одном из заводов сожгли около двух тонн наркотических веществ.

В доменных печах было сожжено почти сто килограммов героина, 597 килограммов опия, 240 килограммов марихуаны, 302 килограмма гашиша и других наркотических и психотропных субстанций. Эти вещества были изъяты в ходе борьбы с наркобизнесом. Они проходили в качестве вещественных доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков, и были уничтожены после вступления в силу приговоров по этим делам.

Сжигание наркотиков состоялось в присутствии представителей прессы, общественности, членов Госкомиссии по контролю за оборотом наркотиков и представителей Управления ООН по наркотикам и преступности.