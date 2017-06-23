Четверо отравившихся суррогатом в Подмосковье в очень тяжелом состоянии
Четверо из семи отравившихся суррогатным алкоголем в Сергиево-Посадском районе Подмосковья находятся в крайне тяжелом состоянии.
«В результате отравления суррогатным алкоголем в больнице остаются семь человек. Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое», — сказали в пресс-службе Минздрава Московской области, передает ТАСС.
Там также добавили, что еще три человека остаются в тяжелом состоянии.
От отравления суррогатным алкоголем 21 июня погибли четыре человека.