Четверо из семи отравившихся суррогатным алкоголем в Сергиево-Посадском районе Подмосковья находятся в крайне тяжелом состоянии.

«В результате отравления суррогатным алкоголем в больнице остаются семь человек. Состояние четырех пациентов оценивается как крайне тяжелое», — сказали в пресс-службе Минздрава Московской области, передает ТАСС.

Там также добавили, что еще три человека остаются в тяжелом состоянии.

От отравления суррогатным алкоголем 21 июня погибли четыре человека.