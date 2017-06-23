Свердловская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства задержки почти на сутки вылета пассажирского самолета из Екатеринбурга в Нячанг (Вьетнам). Рейс совершает авиакомпания «Azur Air».

Надзорное ведомство уточняет, что вылет чартера был запланирован на 1:55 по местному времени. На рейс были зарегистрированы 336 пассажиров. Как показывает онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, отправление судна запланировано на 02:50 24 июня.

К настоящему моменту выяснилось, что причиной задержки стало неприбытие самолета из Вьетнама. Сейчас прокуратура должна дать оценку защите прав потребителей и соблюдению требований законодательства о лицензировании.

Как напоминает ИА «Ура.Ру», ранее Azur Air задерживала рейсы из Екатеринбурга в Турцию по той же причине. 26 мая самолет вылетел на 3 часа позже, а 10 мая – на 12,5 часов. В октябре 2016 года в отношении перевозчика было возбуждено административное дело после того, как на двое суток был задержан рейс из Екатеринбурга в Нячанг из-за технической неисправности судна.