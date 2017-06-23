Глава муниципального образования Керчи, председатель Керченского горсовета Лариса Щербула приняла решение досрочно оставить свой пост и написала заявление по собственному желанию.

«Пост освобождается в связи с тем, что действующим председателем Керченского городского совета Ларисой Щербулой написано заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию», — говорится на сайте городского совета Керчи.

В сообщении также отмечается, что на посту главы Щербулу сменит Николай Гусаков.