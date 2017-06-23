Президент РФ Владимир Путин обратился к российским выпускникам с пожеланием не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«Кто-то из вас уже определил свои ближайшие планы, кто-то еще думает, размышляет над этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь своих амбиций и постановки сверхзадач», -посоветовал глава государства выпускникам. Путин призвал вчерашних школьников добиваться того, что, возможно, никто еще не делал.

По мнению президента страны, 23 июня является особенным днем, когда выпускники прощаются с «замечательной, интересной, незабываемой школьной жизнью». «Пройдут годы, и вы в полной мере оцените, как много нужного, полезного, доброго дала вам школа и ваши наставники», - отметил Путин. Российский лидер пожелал удачи всем выпускникам российских школ в их дальнейшем пути и подчеркнул, что страна надеется на них и нуждается в энергии молодого поколения.

В ночь с 23 на 24 июня в большинстве российских школ пройдут выпускные вечера. В эту ночь более 617 тыс. вчерашних учеников старших классов простятся со школьной порой и откроют дорогу во взрослую жизнь.