Первый в России приют для пожилых священников появится в Архангельской области. Здание возведут при Сурском Иоанновском монастыре в Пинежском районе недалеко от Успенского собора в селе Сура.

Как сообщает News29, приют будет носить имя праведного Иоанна Кронштадтского, который непрестанно заботился о предстоятелях Церкви Рождества Христова. Согласно замыслу проекта, в приюте будут проживать вдовые престарелые священники, за которыми некому ухаживать.

В настоящее время разработан проект будущего здания. Оно будет представлять собой одноэтажный жилой комплекс с кельями, кухней, трапезной, медицинской комнатой и хозяйственными помещениями. Площадь приюта составит порядка 400 кв. м.