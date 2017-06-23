Федеральная служба по труду и занятости Роструд проведёт проверку работодателя и причет участие в расследовании дела о гибели пяти человек в канализационном коллекторе в Москве.

По словам заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца, сотрудники службы присутствовали на месте происшествия и теперь будут участвовать в расследовании причин трагедии.

Шкловец также подчеркнул, что Роструд также проведёт проверку работодателя на предмет соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда.