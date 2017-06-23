Среди погибших в ходе работ в канализационном коллекторе в столице были два гражданина Киргизии, сообщили в посольстве республики в России.

«По предварительной информации ГУ МЧС России по г. Москва, двое граждан среди погибших являются гражданами Кыргызской Республики», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

Как отмечает «Газета. RU», факт наличия среди погибших граждан Киргизии будет окончательно подтвержден после процедуры опознания тел, которая пройдет в пятницу.

Инцидент произошел в одном из столичных канализационных колодцев на улице Боженко. В четверг около 16:00 в коллекторе были обнаружены тела пяти мужчин, которые погибли в результате отравления метаном и другими летучими компонентами. СК возбудил дело по факту гибели пяти человек.