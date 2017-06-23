Активная работа иностранных самолетов-шпионов, которые за последнюю неделю подлетали к границам РФ 23 раза, связана с недружественными намерениями. Разведчики ищут «брешь» в обороне России, заявил «Известиям» заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

Самолеты ВКС РФ за неделю 14 раз вылетали на перехват иностранных самолетов-разведчиков, сообщило Минобороны России. По данным газеты «Красная звезда», у западных границ России зафиксировано десять полетов разведывательных самолетов США, четыре — норвежской авиации, три полета разведывательной авиации Швеции, по два — авиации Великобритании и Франции. Кроме того, обнаружены португальские и японские самолеты.

«Если говорить об этой цифре, с учетом того количества разведчиков, которые подлетали и работали, за такой промежуток времени, можно абсолютно точно спрогнозировать некую подготовительную операции связанную с выявлением бреши в границы и возможности осуществления каких-то военных действий», – сказал Клинцевич.

По мнению сенатора, на Россию оказывается морально-психологическое давление.

«Здесь и сговор стран и проверка боеготовности России. Морально-психологическое давление тоже имеет место. Все это квалифицируется, как недружественный акт, демонстрирующий прежде всего негативное отношение и враждебную деятельность. Друзья так себя не ведут», – считает он.

По словам Клинцевича, в случае нарушения российских границ разведывательные аппараты будут сбиваться.