Парк 300-летия Омска начала охранять полиция. По вечерам там курсирует полицейский автомобиль с усиленным патрулем, по несколько раз объезжает территорию парка.

Как отмечает РИА «Омск-информ», решение об усилении было принято после нескольких инцидентов, произошедших в этом районе. В частности, 5 июня там произошло нападение на пожилую женщину, ее ограбили. А через несколько дней на территории парка был задержан наркоторговец, делавший закладки. Во время досмотра и на месте происшествия были обнаружены 42 свертка с веществом N-метилэфидроном, общая масса которого составила 13 гр.

Сейчас автомобиль курсирует по тем частям парка, где нет заасфальтированных дорожек. Они находятся в стороне от массового скопления людей.