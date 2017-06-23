Минобороны РФ сообщило о том, что ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) по ночам перебрасывает боевиков в сирийскую провинцию Хама, где те оборудуют в крупных зданиях пункты управления и склады вооружения.

«Используя темное время суток и сложный рельеф местности террористы перебрасывают по различным маршрутам боевиков в провинцию Хама», — говорится в заявлении ведомства.

В минобороны также подчеркнули, что за всеми передвижениями террористов при помощи всех видов разведки ведется пристальный контроль, а объекты — уничтожаются высокоточными комплексами вооружения и авиацией ВКС России.