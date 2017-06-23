Известный американский киноактер Джонни Депп во время общения с поклонниками на музыкальном фестивале в Гластонбери в шутку предположил, что появление президента США Дональда Трампа на мероприятии в Англии не закончилось бы добром.

Как передает ТАСС, во время фестиваля Депп обратился к толпе с провокационным вопросом: «А когда в последний раз актер убивал президента?», делая отсылку к убийству американского президента Авраама Линкольна, совершенного в 1865 году актером Джоном Уилксом Бутом. «Я хотел бы внести ясность, что я не являюсь актером. Я лгу, чтобы зарабатывать на жизнь», - с иронией подчеркнул Депп.