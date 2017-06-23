Свои личные звезды на аллее славы Голливуда появятся в 2018 году у итальянской кинодивы Джины Лоллобриджиды и французского шансонье Шарля Азнавура.

Согласно перечню актеров, которые накануне ночью опубликовала Торговая палата США, в предстоящем году аллея слава в Голливуде пополнится целой плеядой новых звезд.

«Отборочный комитет рад огласить новых почетных обладателей знака на Аллее славы. Мы внимательно изучили каждого номинанта и считаем, что нам удалось выбрать эклектическую группу талантов, которые импонируют вкусу множества поклонников в мире», — приводятся в документе слова председателя комитета, режиссера и продюсера Вин Ди Бона.

В список помимо итальянки и француза попали американские актеры Кирстен Данст и Джефф Голдблюм, британцы Ричард Брэнсон и Саймон Кауэлл, рэпер Снуп Догг и даже мультяшный герой, подруга Микки Мауса, — Минни Маус.