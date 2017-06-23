Испанская полиция в Саламанке преследовала и задержала подозрительного мужчину, на котором, предположительно, был надет пояс шахида.

Сотрудники правопорядка эвакуировали площадь Независимости, на которой находился предполагаемый террорист, и вызвала группу быстрого реагирования.

Мужчина бросился бежать, полиция начала преследование и задержала его. Как выяснилось, в поясе была не взрывчатка, а купюры общей суммой более 180 тысяч евро, запаянные в пластик.

«Получив сигнал об угрозе, полицейские оцепили площадь и приступили к задержанию подозреваемого. После задержания выяснилось, что это не взрывчатка, а 185 тысяч евро», цитирует слова официального представителя испанской полиции газета Daily Mail.

Задержанным оказался 42-летний житель Мадрида, который не хотел декларировать валюту и решил спрятать ее на себе.