Польская сторона возобновила прием российского газа через реверс трубопровода Ямал-Европа в связи с улучшением качества топлива, сообщил в пятницу газовый оператор Gaz-System.

«Gaz-System в связи с улучшением параметров качества природного газа возобновил отбор топлива в газотранспортную систему страны из газопровода «Ямал», - говорится в сообщении оператора. По его информации, поставки возобновились 23 июня в 06:00 по местному времени (07:00 мск).

В среду польская сторона объявила о приостановлении отбора российского газа из-за несоответствия качественным параметрам, указанным в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).