Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по факту нападения 31-летнего мужчины на врача больницы № 10 города Хабаровска.

По данным следствия, вечером 22 июня 2017 года в помещение приемного покоя больницы № 10 города Хабаровска обратился 31-летний мужчина с жалобами на здоровье. Во время осмотра его врачом-хирургом, пациент начал себя неадекватно и агрессивно вести.

«Затем схватил стул и бросил его в сторону врача. Медицинский работник, избегая конфликта, вышел из кабинета. Злоумышленник догнал врача в коридоре, повалил на пол, нанес удары по телу», — говорится в пресс-релизе краевого следственного комитета.

Потерпевшему была оказана медицинская помощь. В отношении нападавшего проводятся следственные действия.