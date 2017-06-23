Глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову. Письмо главы ведомства опубликовано на официальном сайте Роскомнадзора.

«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор мы не получили от администрации мессенджера никакого ответа», — говорится в сообщении Жарова.

В мае этого года глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал от создателя мессенджера Telegram Павла Дурова предоставить информацию о приложении для того, чтобы внести его в реестр организаторов распространения информации. Жаров подчеркивал, что обратится к Дурову публично, так как мессенджер не отвечает на запросы ведомства.

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил Жаров.

Для регистрации компания должна указать полное и сокращенное (при наличии) наименование, страну регистрации, налоговый идентификатор и (или) идентификатор в торговом реестре страны регистрации, адрес местонахождения, почтовый адрес, электронный адрес, доменное имя, электронный адрес администратора ресурса, провайдера хостинга и описание сервиса (продукта), предоставляемой услуги.

Если же мессенджер откажется предоставить данные, то Роскомнадзор может его заблокировать. Дуров получил время на размышления — до 23 июня 2017 года.

«Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — резюмировал Жаров.

Сервис Telegram построен на технологии шифрования переписки MTProto, разработанной братом Павла Дурова Николаем. Дуров неоднократно заявлял, что ключи шифрования к аккаунтам пользователей не будут предоставляться третьим лицам, и в том числе — властям различных стран.

В 2014 году Павел Дуров уехал из России, заявив, что здесь «невозможно вести интернет-бизнес».