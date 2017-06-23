Родственники членов экипажа российского теплохода «Анатолий Торчинов», застрявшего в китайском порту Шидао из-за финансовых проблем, сообщили о госпитализации двух моряков, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение инспектора Международной федерации транспортников (МФТ) во Владивостоке Петра Осичанского.

«По сообщению родственников, уже двое моряков доставлены в больницу», - сказал Осичанский. Инспектор МФТ также уточнил, что не располагает информацией о диагнозе и состоянии госпитализированных.

Теплоход «Анатолий Торчинов» находится в китайском порту Шидао с конца апреля этого года из-за невыплаты судовладельцем долгов по зарплате, размер которых уже превысил 4,3 млн руб. Члены экипажа сообщают, что на судне заканчиваются вода, топливо и продовольствие. Они обратились к МФТ с просьбой о помощи в репатриации. Следователи после обращения моряков начали проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям лиц, нарушивших трудовые права.