Следственное управление СК России по Хабаровскому краю начало проверку по факту взрыва в Индустриальном районе Хабаровска баллона с ацетиленом, в результате ЧП пострадали трое сотрудников лаборатории.

Уточняется, что взорвался 50-литровый баллон с ацетиленом. После взрыва пожара не произошло, однако пострадали три сотрудника предприятия, в лаборатории которого произошло ЧП. Работники были доставлены в больницу, им оказана помощь, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает ведомство.